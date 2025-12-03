Стали відомі склади команд Формули-1 на сезон-2026
До Red Bull приєднався Ісак Хаджар, а новачком чемпіонату стане Cadillac із пілотами Серхіо Пересом та Валттері Боттасом
близько 5 годин тому
Стали відомі склади всіх команд Формули-1 на сезон-2026. Серед головних новин — поповнення складу Red Bull: до Макса Ферстаппена приєднався Ісак Хаджар.
У сезоні-2026 у Формулі-1 виступатиме 11 команд.
Новачком чемпіонату стане Cadillac, за який гонитимуться Серхіо Перес і Валттері Боттас.
Склади команд Формули-1 на сезон-2026:
McLaren: Оскар Піастрі, Ландо Норріс
Mercedes: Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі
Red Bull: Макс Ферстаппен, Ісак Хаджар
Ferrari: Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон
Williams: Алекс Албон, Карлос Сайнс
Racing Bulls: Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад
Aston Martin: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл
Audi: Ніко Хюлькенберг, Габріел Бортолето
Haas: Естебан Окон, Олівер Берман
Alpine: П’єр Гаслі, Франко Колапінто
Cadillac: Серхіо Перес, Валттері Боттас
