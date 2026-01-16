Cadillac показав перший виїзд боліда на трасі Сільверстоун
Нова команда F1 провела обкатку перед дебютним сезоном 2026 року
Команда Формули-1 Cadillac опублікувала відео першого виїзду свого боліда на трасу. Обкатка відбулася на автодромі Сільверстоун.
Сезон 2026 року стане дебютним для американської команди у Формулі-1. Cadillac використовуватиме силові установки Ferrari.
Поточний графік презентацій команд F1:
19 січня — Haas (ліврея);
20 січня — Audi (ліврея);
23 січня — Alpine (ліврея), Ferrari;
2 лютого — Mercedes;
3 лютого — Williams;
8 лютого — Cadillac;
9 лютого — Aston Martin, McLaren.
