Колишній пілот Ferrari Рубенс Баррікелло висловився про перспективи Льюїса Хемілтона в італійській команді. Слова бразильця наводить f1analytic.com:

Він супергонщик, який заслуговує на все, чого досяг у минулому. Справа не в тому, що він розучився пілотувати болід.

Я абсолютно впевнений, що Хемілтон зможе знову перемогти, якщо машина Ferrari 2026 року буде достатньо гарною, щоб боротися за титул.