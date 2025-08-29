Баррікелло: «Хемілтон зможе знову перемогти у Ferrari»
Рубенс не вважає, що Льюїс почав втрачати навички
близько 2 годин тому
Фото: Ferrari
Колишній пілот Ferrari Рубенс Баррікелло висловився про перспективи Льюїса Хемілтона в італійській команді. Слова бразильця наводить f1analytic.com:
Він супергонщик, який заслуговує на все, чого досяг у минулому. Справа не в тому, що він розучився пілотувати болід.
Я абсолютно впевнений, що Хемілтон зможе знову перемогти, якщо машина Ferrari 2026 року буде достатньо гарною, щоб боротися за титул.
Нагадаємо, що McLaren отримав грошовитого титульного спонсора.
Поділитись
Матеріали по темі
Хемілтон — про літню перерву: «Це важливо для команди, яка працює без відпочинку»
близько 16 годин тому