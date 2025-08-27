Олег Гончар

Транснаціональна фінансова корпорація Mastercard стане титульним спонсором команди Формули-1 McLaren із сезону 2026 року, повідомляє The Athletic.

Команда, яка виступатиме під назвою McLaren Mastercard Formula 1 Team, отримає від спонсора $100 млн за сезон. Контракт діятиме до 2030-го року, що робить її найбільшою в історії титульного спонсорства Формули-1 та наймасштабнішою для McLaren.

McLaren не мав титульного спонсора з 2013 року, коли завершилася співпраця з Vodafone. Із 2024 року Mastercard був партнером команди, але не титульним спонсором.