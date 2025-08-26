Cadillac визначилася зі складом пілотів на дебют у Формулі-1 – це екснапарники Ферстаппена та Хемілтона
Місце в американському колективі отримали Перес та Боттас
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Новачок Формули-1 Cadillac назвав пілотів на дебютний сезоні-2026 у Королеві автоспорту.
Американський колектив у 2026 році будуть представляти Валттері Боттас та Серхіо Перес. Боттас відомий своїми виступами у Williams, Mercedes, Alfa Romeo та Sauber. Перес у Ф-1 був представником Sauber, McLaren, Force India, Racing Point та Red Bull.
У Red Bull назвали умову, за якої Ферстаппен може піти з команди.
