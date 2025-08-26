Олег Шумейко

Новачок Формули-1 Cadillac назвав пілотів на дебютний сезоні-2026 у Королеві автоспорту.

Американський колектив у 2026 році будуть представляти Валттері Боттас та Серхіо Перес. Боттас відомий своїми виступами у Williams, Mercedes, Alfa Romeo та Sauber. Перес у Ф-1 був представником Sauber, McLaren, Force India, Racing Point та Red Bull.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

У Red Bull назвали умову, за якої Ферстаппен може піти з команди.