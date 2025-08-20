Лідер Mercedes заявив, що команда виграла від переходу Хемілтона у Ferrari
Рассел вважає, що «срібні стріли» повертаються на правильний шлях
близько 1 години тому
Пілот Mercedes Джордж Рассел бачить позитив для команди у відході Льюїса Хемілтона до Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:
У команді (після відходу Хемілтона), безумовно, інші настрої. Але зрештою ми дивимося лише на одне – на результати. Очевидно, (цей сезон) ми почали дуже добре, але зараз у нас був не вдалий період. Сподіваюся, ми зможемо повернутися на правильний шлях, але будь-які зміни в будь-якій організації завжди мають свої плюси і мінуси.
Я думаю, що зміни сталися з Льюїсом. Це добре для нього. І також дуже добре для нас, як команди: це новий старт. Іноді потрібно зламати шаблон, щоб повернутися на правильний шлях.
