Пілот Mercedes Джордж Рассел бачить позитив для команди у відході Льюїса Хемілтона до Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:

У команді (після відходу Хемілтона), безумовно, інші настрої. Але зрештою ми дивимося лише на одне – на результати. Очевидно, (цей сезон) ми почали дуже добре, але зараз у нас був не вдалий період. Сподіваюся, ми зможемо повернутися на правильний шлях, але будь-які зміни в будь-якій організації завжди мають свої плюси і мінуси.

Я думаю, що зміни сталися з Льюїсом. Це добре для нього. І також дуже добре для нас, як команди: це новий старт. Іноді потрібно зламати шаблон, щоб повернутися на правильний шлях.