Батько Серхіо Переса Антоніо Перес висловився про виступи сина за Red Bull. Слова мексиканця наводить f1analytic.com:

Чеко провів з Red Bull чотири роки. Скільки років Red Bull був чемпіоном? Усі чотири. Саме Чеко зробив Ферстаппена чемпіоном світу. Якби у фінальний сезон Чеко отримав болід, на який заслуговував, то він би сам став чемпіоном.

Red Bull потребував його, щоб бути чемпіоном. Йому дали хорошу машину, і він утримав позаду семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.