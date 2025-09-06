Батько Переса: «Саме Чеко зробив Ферстаппена чемпіоном світу»
Антоніо вважає, що у кращому боліді і сам Серхіо взяв би титул
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Батько Серхіо Переса Антоніо Перес висловився про виступи сина за Red Bull. Слова мексиканця наводить f1analytic.com:
Чеко провів з Red Bull чотири роки. Скільки років Red Bull був чемпіоном? Усі чотири. Саме Чеко зробив Ферстаппена чемпіоном світу. Якби у фінальний сезон Чеко отримав болід, на який заслуговував, то він би сам став чемпіоном.
Red Bull потребував його, щоб бути чемпіоном. Йому дали хорошу машину, і він утримав позаду семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.
Раніше Макс Ферстаппен зізнався, за яких умов готовий перейти до Ferrari.