Ферстаппен – про перехід у Ferrari: «Кожен пілот уявляє себе там»
Нідерландець не виключає зміни команди
близько 1 години тому
Перед Гран-прі Італії пілот Макс Ферстаппен поділився думками щодо можливого переходу з Red Bull до Ferrari. Слова наводить GPblog.
За словами чотириразового чемпіона Формули-1, прагнення багатьох гонщиків виступати саме за Ferrari часто пов’язане з емоціями та престижем бренду. Водночас, на його переконання, головним критерієм мають бути не традиції чи слава команди, а можливість боротися за перемоги.
Ferrari — це величезний бренд, і, звісно, кожен пілот уявляє себе там. Але помилка — хотіти цього лише заради імені. Якщо я колись вирішу перейти, то не просто для того, щоб виступати за Ferrari, а щоб вигравати з нею. А перемагати з Ferrari — це навіть краще. Не можна керуватися лише емоціями та пристрастю, потрібно робити крок, коли вважаєш це правильним рішенням.
