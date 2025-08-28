Серхіо Перес прокоментував приєднання до новачка Формули-1 Cadillac. Слова мексиканця наводить f1analytic.com:

Підписання контракту з командою Формули-1 Cadillac – новий і неймовірно захоплюючий розділ у моїй кар'єрі. Після наших перших розмов я відчув пристрасть і рішучість за цим проектом. Для мене велика честь стати частиною команди, з якою ми можемо розвиватись разом, щоб згодом претендувати на перемогу.

Cadillac – легендарне ім'я в американському автоспорті, і допомогти вивести таку фантастичну компанію у Формулу-1 стане величезною відповідальністю. Пишаюся тим, що від початку був частиною такого амбітного та значущого проекту. Вірю, що разом ми зможемо допомогти перетворити цю команду на справжнього претендента на перемогу. Ми розраховуємо на підтримку з усього континенту та хочемо, щоб усі нами пишалися.