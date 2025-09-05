Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен заявив, що може більше ніколи не стати переможцем чемпіонату Королеви автоспорту. Слова лідера Red Bull наводить f1analytic.com:

Я думаю, що маю вже більше, ніж я колись міг собі уявити. Звичайно, я дуже задоволений тим, чого досяг досі.

Хто знає, можливо, я більше ніколи не виграю чемпіонату. Таке може статися, але зараз це не займає мої думки.