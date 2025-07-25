Чемпіон Формули-1 2009 року Дженсон Баттон розповів, хто за його версією є найкращим пілотом в історії Ф-1. Слова британця наводить f1analytic.com:

Що стосується моїх коментарів про Макса як про найкращого, то так, я вважаю, що він найдосконаліший пілот Формули-1, який коли-небудь брав участь у чемпіонаті.

Безумовно, я вважаю Льюїса Хемілтона надзвичайно добрим гонщиком, одним з найкращих у світі. Але в Максі є щось таке, що він може робити з машиною так, що, як на мене, не може ніхто інший.