Денис Сєдашов

Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від майбутнього етапу Формули-1 у Бельгії, а також прокоментував роботу під керівництвом нового очільника команди — Лорана Мекіса, який змінив на цій посаді Крістана Хорнера. Слова наводить пресслужба команди.

Це класична траса, яка завжди була моєю улюбленою в календарі. Щоб проїхати ідеальне коло, тут усе має бути виконано бездоганно. Особливо мені подобаються швидкі повороти, як-от О Руж, а ще — перепади висот, які ускладнюють керування болідом. Макс Ферстаппен

Нідерландець також згадав про непростий вікенд у Сільверстоуні, але зазначив, що поул у кваліфікації став позитивним сигналом. Щоб краще підготуватись до гонки в Спа, він працював на симуляторі на базі команди.

Це для мене як друга домашня гонка. Я знову виступлю в своєму шоломі Orange Lion, у спеціальній кепці та черевиках. Макс Ферстаппен

Менеджер Ферстаппена відповів, чи знав Макс про звільнення боса Red Bull.