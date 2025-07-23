Ферстаппен: «Гран-прі Бельгії — моя улюблена гонка»
Нідерландець готується до гонки за допомогою симулятора
близько 3 годин тому
Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від майбутнього етапу Формули-1 у Бельгії, а також прокоментував роботу під керівництвом нового очільника команди — Лорана Мекіса, який змінив на цій посаді Крістана Хорнера. Слова наводить пресслужба команди.
Це класична траса, яка завжди була моєю улюбленою в календарі. Щоб проїхати ідеальне коло, тут усе має бути виконано бездоганно. Особливо мені подобаються швидкі повороти, як-от О Руж, а ще — перепади висот, які ускладнюють керування болідом.
Нідерландець також згадав про непростий вікенд у Сільверстоуні, але зазначив, що поул у кваліфікації став позитивним сигналом. Щоб краще підготуватись до гонки в Спа, він працював на симуляторі на базі команди.
Це для мене як друга домашня гонка. Я знову виступлю в своєму шоломі Orange Lion, у спеціальній кепці та черевиках.
Менеджер Ферстаппена відповів, чи знав Макс про звільнення боса Red Bull.