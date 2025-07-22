Директор McLaren Зак Браун висловився про потенційний перехід Макса Ферстаппена до Mercedes. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Думаю, Mercedes зараз на підйомі. Red Bull має проблеми, проте це не означає, що вони не можуть їх вирішити. Але думати про Макса в Mercedes трохи неприємно, тому що він чудовий.

Тому я хотів би, щоб він залишився там, де він є зараз. Думаю, для Red Bull відхід Макса стане катастрофою.