Директор McLaren виступає проти переходу Ферстаппена у Mercedes: «Вони зараз на підйомі»
Браун вважає, що це стане крахом Red Bull
близько 5 годин тому
Фото: Red Bull
Директор McLaren Зак Браун висловився про потенційний перехід Макса Ферстаппена до Mercedes. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Думаю, Mercedes зараз на підйомі. Red Bull має проблеми, проте це не означає, що вони не можуть їх вирішити. Але думати про Макса в Mercedes трохи неприємно, тому що він чудовий.
Тому я хотів би, щоб він залишився там, де він є зараз. Думаю, для Red Bull відхід Макса стане катастрофою.
Оскар Піастрі сумнівається, що Макс Ферстаппен зможе поборотися за титул у сезоні-2025.
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