Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що Макс Ферстаппена під з Red Bull до Mercedes. Слова німця наводить f1analytic.com:

У Зальцбурзі будуть незадоволені, але зараз для Red Bull надходять невтішні сигнали. Якщо Макс Ферстаппен хоче досягти успіху в короткостроковій перспективі наступного року, йому доведеться шукати щось інше. Ось що я гадаю. І пам'ятайте, будуть нові двигуни і таке інше. Впевнений, у Mercedes у нього більше перспектив.

Він знає, чим зобов'язаний Red Bull, проте я думаю, його керівництво та його батько, який давно бере участь у Формулі-1, уже знають, куди йти далі. І я схиляюся до Mercedes.