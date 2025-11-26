Чемпіон Формули-1 2009 року Дженсон Баттон висловився про стан справ Льюїса Хемілтона у Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:

З урахуванням усіх обставин Хемілтон непогано виявив себе цього року. Так, звичайно, для пілота його рівня сезон вийшов дуже важким. Однак Льюїс тримається досить непогано. Зараз у мене вперше виникає відчуття, що Хемілтон почувається пригнічено. І подібні речі справді можуть морально впливати на пілота.

Але останнім часом є відчуття, що справи у Хемілтона пішли на лад. А невдалий етап у Лас-Вегасі – разова подія. Сподіваюся, що так буде. Адже Льюїс завжди відрізнявся тим, що вмів добре відіграватися після невдач. Вже після закінчення вікенду ці невдачі перестануть на нього тиснути. Однак зараз він справді переживає складний момент у кар'єрі.