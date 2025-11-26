Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів, що для нього є найбільш проблемним у керуванні болідом Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:

Що заважає вичавити максимум з боліда? Після старту я боровся з балансом. Мені було дуже важко через наші гальма – блокувалися передні колеса, блокувалися задні і не було ніякої середини, ніякого проміжного стану.

Я наздоганяв Хюлькенберга, але мав найповільніший темп. Потім я зазнав пошкоджень після контакту з Албоном, і після цього все змінилося.