Денис Сєдашов

Британський пілот Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, доволі різко оцінив свої результати та перспективи у Формулі-1 після провального сезону в італійській команді. Слова наводить BBC.

Хемілтон визнав, що нинішній рік став одним із найважчих у його кар’єрі, і зізнався, що не відчуває жодного оптимізму щодо майбутнього.

Це жахливий результат. Після сьогоднішнього дня немає нічого позитивного. Я з нетерпінням чекаю кінця. Чекаю, коли все це завершиться… Я не чекаю наступного сезону. Льюїс Хемілтон

