Хемілтон розчарований сезоном у Ferrari: «Я не чекаю наступного року»
Зірковий британець визнав, що хоче якнайшвидше завершити сезон
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Британський пілот Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, доволі різко оцінив свої результати та перспективи у Формулі-1 після провального сезону в італійській команді. Слова наводить BBC.
Хемілтон визнав, що нинішній рік став одним із найважчих у його кар’єрі, і зізнався, що не відчуває жодного оптимізму щодо майбутнього.
Це жахливий результат. Після сьогоднішнього дня немає нічого позитивного. Я з нетерпінням чекаю кінця. Чекаю, коли все це завершиться… Я не чекаю наступного сезону.
