Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився враженнями від Гран-прі Лас-Вегаса. Британський гонщик завершив гонку десятим, однак після дискваліфікації обох представників McLaren — Оскара Піастрі та Ландо Норріса — піднявся на восьму позицію. Слова наводить F1technical.

За словами Хемілтона, головною проблемою був нестабільний баланс машини:

Від старту я боровся з балансом. Було дуже складно через нашу гальмівну систему — передні колеса блокувались, задні також, не було жодного проміжного стану.

Я наздоганяв Гюлькенберга, але в мене був найповільніший темп. Потім після контакту з Албоном я отримав пошкодження, і з того моменту все змінилося.