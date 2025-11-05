Бос Ferrari: «Для Формули-1 добре, що Ферстаппен бореться за чемпіонство»
Вассьор відзначив щільні битви в особистому заліку та Кубку Конструкторів
Керівник Ferrari Фредерік Вассьор висловився про повернення лідера Red Bull Макса Ферстаппена у боротьбу за титул у сезоні-2025. Француза цитує f1analytic.com:
Це добре для Формули-1, добре для шоу. Те, що Макс повертається у боротьбу, те, що у нас три команди борються за друге місце у Кубку конструкторів із різницею лише у 10 очок – це корисно і для спорту, і для шоу.
Але я вітаю McLaren. У них два швидкі гонщики: іноді сильніший Оскар, іноді Ландо. Так буде до кінця.
Нагадаємо, що у Формулі-1 змінився лідер особистого заліку.