Керівник Ferrari Фредерік Вассьор висловився про повернення лідера Red Bull Макса Ферстаппена у боротьбу за титул у сезоні-2025. Француза цитує f1analytic.com:

Це добре для Формули-1, добре для шоу. Те, що Макс повертається у боротьбу, те, що у нас три команди борються за друге місце у Кубку конструкторів із різницею лише у 10 очок – це корисно і для спорту, і для шоу.

Але я вітаю McLaren. У них два швидкі гонщики: іноді сильніший Оскар, іноді Ландо. Так буде до кінця.