Екклстоун: «Ферстаппен все ще може виграти титул у сезоні-2025»
Колишній керівник Ф1 назвав пілота Red Bull найкращим гонщиком сучасності
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун впевнений, що пілот Макс Ферстаппен зможе наздогнати суперників і здобути чемпіонський титул у сезоні-2025, попри відставання у 36 очок. Слова наводить Sport.de.
Я вірю, що Макс переможе і знову досягне цього! У нього є щось особливе, виняткове. Наступна гонка в Бразилії обіцяє мінливу погоду й можливий дощ — Ферстаппен чудово впорається з такими умовами. Пілоти Макларена сильні, їх машина відмінна, але Макс — особливий, справжній гонщик, а не політик.
