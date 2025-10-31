Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про свій прогрес у сезоні-2025 та складності боліда MCL39. Британця цитує f1analytic.com:

Коли кажуть, що я ніколи не сумнівався у собі, це неправда. На початку року я, звісно, ​​сумнівався. Я ніколи не хочу звинувачувати машину, але коли болід перемагав, а Оскар вигравав, останнє, що я міг сказати, це те, що моя машина недостатньо хороша. Просто я не міг пристосуватися до неї, не знаходив способу змусити її працювати. Нині я підібрав підхід. Одна вдала гонка нічого не означає. Дві, три, чотири поспіль – інша річ.

Останні місяці склалися добре, але Макс все одно близько. Я провів чудовий вікенд, але й Макс останніми місяцями додав, так що мені потрібно продовжувати працювати.