Бос Ferrari відповів, чи будуть зміни у складі перед новим сезоном
Вассьор вважає, що кадрових проблем у команді немає
близько 1 години тому
Фото: Ferrari
Виконавчий директор Ferrari Фредерік Вассьор заявив, що команда не буде вдаватися до кадрових змін перед сезоном-2026. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Нам потрібно дотримуватись того ж підходу. McLaren демонструє сильну форму цього сезону, випереджаючи решту приблизно на дві з половиною десяті секунди.
Але річ не в чудесах. Не потрібно нікого міняти у спробі знайти того, хто створить магію. Треба вдосконалюватись у всіх областях. Це початок нової доби.
