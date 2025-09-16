Виконавчий директор Ferrari Фредерік Вассьор заявив, що команда не буде вдаватися до кадрових змін перед сезоном-2026. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Нам потрібно дотримуватись того ж підходу. McLaren демонструє сильну форму цього сезону, випереджаючи решту приблизно на дві з половиною десяті секунди.

Але річ не в чудесах. Не потрібно нікого міняти у спробі знайти того, хто створить магію. Треба вдосконалюватись у всіх областях. Це початок нової доби.