Керівник Ferrari Фредерік Вассьор висловився про сезон-2026, який стане перший в оновленому технічному регламенті. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ніхто не може передбачити, що чекає на нас у сезоні-2026. Так само, як у 2009 році ніхто не міг передбачити, що команда Brawn виявиться найшвидшою на 0,4 секунди на колі.

Вони вирвалися в лідери нізвідки. Вперше ми стикаємося з такими значними змінами у шинах, паливі, двигуні та шасі. І всі ці зміни критично важливі.