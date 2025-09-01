Олег Шумейко

У Нідерландах пройшов перший етап Формули-1 після літньої перерви.

Гонку у Зандворті виграв лідер особистого заліку Оскар Піастрі. Австралієць завоював перший у кар’єрі «Великий шолом» – був на поулі, лідирував всю гонку, проїхав найшвидше коло та переміг.

Суперник пілота McLaren у боротьбі за чемпіонство та товариш по команді Ландо Норріса майже всю дистанцію йшов другим. Але наприкінці заїзду через технічні проблеми британець мав зійти.

Не уникнули проблем і у Ferrari. Спочатку Льюїс Хемілтон розбив болід, а згодом у тому ж повороті Кімі Антонеллі влетів у Шарля Леклера та завершив гонку монегаска.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Окрім Піастрі на подіумі фінішували Макс Ферстаппен та Ісак Хаджар. Для останнього це був перший подіум у кар’єрі у Ф-1.

Результат Гран-Прі Нідерландів: