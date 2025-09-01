Піастрі з «Великим шоломом» тріумфував на Гран-Прі Нідерландів, катастрофи Норріса та Ferrari
Уперше на подіумі опинився Хаджар
близько 2 годин тому
У Нідерландах пройшов перший етап Формули-1 після літньої перерви.
Гонку у Зандворті виграв лідер особистого заліку Оскар Піастрі. Австралієць завоював перший у кар’єрі «Великий шолом» – був на поулі, лідирував всю гонку, проїхав найшвидше коло та переміг.
Суперник пілота McLaren у боротьбі за чемпіонство та товариш по команді Ландо Норріса майже всю дистанцію йшов другим. Але наприкінці заїзду через технічні проблеми британець мав зійти.
Не уникнули проблем і у Ferrari. Спочатку Льюїс Хемілтон розбив болід, а згодом у тому ж повороті Кімі Антонеллі влетів у Шарля Леклера та завершив гонку монегаска.
Окрім Піастрі на подіумі фінішували Макс Ферстаппен та Ісак Хаджар. Для останнього це був перший подіум у кар’єрі у Ф-1.
Результат Гран-Прі Нідерландів: