Пілот McLaren Ландо Норріс розповів про свій прогрес. Британця цитує f1analytic.com:

Все ще роблю помилки, це не припинилося. Деякі з них, можливо, не такі серйозні, як аварія в Саудівській Аравії чи Китаї, коли втрата кількох позицій коштувала мені безліч очок. Намагаюся ставати кращим у всьому – як на трасі, так і поза нею.

Розуміння ризику допомагає мені іноді свідомо втрачати невелику частку часу на колі, щоб не допустити більшої помилки, яка коштувала б значно більше. В цілому завдяки роботі за лаштунками я покращив розуміння машини та свої навички водіння.