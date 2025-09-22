Лідер особистого заліку Оскар Піастрі висловився про виступ на Гран-Прі Азербайджану, де пілот McLaren зійшов на старті гонки. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Безперечно, це був не мій найкращий момент. Я просто зарано відреагував на старт – дурна і проста помилка. З аварією все те саме: я не врахував брудне повітря, зайшов у поворот занадто швидко, і на цьому все закінчилося.

Рівень зчеплення був низьким, але це я мав знати. Нікого, окрім себе, звинувачувати не можу. Я просто не прийняв правильних рішень у потрібний момент, і це розчаровує.