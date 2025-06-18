Керівник Mercedes Тото Вольфф відреагував на аварію Ландо Норріса та Оскара Піастрі на Гран-Прі Канади та розповів, як має діяти McLaren. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Я й сам бував у таких ситуаціях, як керівники McLaren. І це дуже складна ситуація, бо пілоти налаштовані на одну мету – перемогу у чемпіонаті світу. Звичайно, це проявляється у Формулі-1. Тут важливо розробити зведення правил ведення боротьби.

Але тут ситуація ускладнюється, зокрема, і Кубком Конструкторів. Зазвичай команда може сказати пілотам про пріоритетну важливість цього заліку. Але McLaren далеко попереду конкурентів. Це ускладнює ситуацію.