Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про протистояння за титул з Оскаром Піастрі. Слова британця наводить f1analytic.com:

Відставання в особистому заліку пов'язане з тим, що завжди фінішує той з нас, хто лідирував у першому повороті. Але це відставання мінімальне.

Оскар помітно додав. Він зараз проводить свій третій сезон у Формулі-1, і я знаю, що в цей час з'являється набагато більше впевненості та досвіду. Він чудово пілотує на найвищому рівні і не допускає помилок. Все, що він зараз має, заслужено. Тому між нами зараз триває таке веселе суперництво.

Якось ми з Оскаром зіштовхнемося у боротьбі за позицію. Ми ніколи цього не заперечували, що колись настане момент і ми битимемося, ми готові до цього вже. Питання лише у тому, коли це станеться. Звичайно, ми уникаємо зіткнень, наскільки це можливо. Але буває, що в гонці це неминуче.