Бос Mercedes: «Не думаю, що Ферстаппен піде з Red Bull, якщо відчує, що справи йдуть погано»
Вольфф тверезо оцінює шанси «червоних биків» у топ наступного сезону
близько 3 годин тому
Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився щодо Макса Ферстаппена на тлі чуток про розставання чотириразового чемпіона Ф-1 з Red Bull. Слова автрійця наводить f1analytic.com:
Макс – віддана людина. Я не думаю, що він скористається першою ж можливістю і піде з команди, якщо відчує, що справи йдуть погано. Звичайно, багато залежить від динаміки Red Bull і від того, чи буде машина конкурентоспроможною наступного року.
Завжди є ймовірність, що завдяки їхній інфраструктурі та зусиллям співробітників вони зможуть досягти гарних результатів. Але якщо оцінити шанси на це, то можна сказати, що це буде справжнім подвигом, якщо їм вдасться одразу ж спричинити фурор.
Відома сума, за яку можна викупити контракт Ферстаппена.
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