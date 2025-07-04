Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився щодо Макса Ферстаппена на тлі чуток про розставання чотириразового чемпіона Ф-1 з Red Bull. Слова автрійця наводить f1analytic.com:

Макс – віддана людина. Я не думаю, що він скористається першою ж можливістю і піде з команди, якщо відчує, що справи йдуть погано. Звичайно, багато залежить від динаміки Red Bull і від того, чи буде машина конкурентоспроможною наступного року.

Завжди є ймовірність, що завдяки їхній інфраструктурі та зусиллям співробітників вони зможуть досягти гарних результатів. Але якщо оцінити шанси на це, то можна сказати, що це буде справжнім подвигом, якщо їм вдасться одразу ж спричинити фурор.