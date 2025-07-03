Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про виступ на Гран-Прі Австрії та боротьбу за титул у сезоні-2025. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Просто не пощастило, як і у кваліфікації. Але загалом у ці вихідні ми не мали гарного темпу, тож ми багато чого навчилися. Зможемо сподіватися на більше наступного вікенду. Але, звичайно, цей результат зовсім далекий від ідеального.

Ми намагаємося робити все можливе завжди. Мій менталітет не змінюється. Ми багато перемагали у минулому. Іноді треба визнати, що ти не перемагаєш, і ми намагаємося робити все, що можемо.

Сподіваюся, тепер люди перестануть говорити про мої шанси на титул надто часто.