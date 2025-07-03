Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер відреагував на потенційний перехід Макса Ферстаппена у Mercedes. Слова німця наводить gpblog.com:

Я б сказав, що схоже на це. Мені просто цікаво, що станеться з Джорджем Расселом після цього. Тото не залишить його на вулиці.

Мені цікаво, бо йому також потрібен хороший болід. Він рекомендує себе всюди. Але чи варто йому йти в Red Bull, цей вибір не такий простий. Це складне питання. Це справді цікаво.

Або поєднання рішення Тото Вольфа зняти тиск з Кімі Антонеллі та перейти до іншої команди на кілька років. Це також може статися. Я не знаю, але хтось має звільнити місце.