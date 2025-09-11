Mercedes не відпустив Боттаса в Cadillac
Фінський пілот залишиться резервістом Mercedes до кінця 2025 року, а Cadillac може запросити на випробування Колтона Херта
близько 1 години тому
Команда Cadillac планувала залучити Валттері Боттаса до тестів для підготовки боліду до сезону-2026, але Mercedes не відпустив фіна до кінця поточного сезону, пише GPblog. Боттас, який є резервістом Mercedes, з розумінням поставився до рішення.
Замість нього на тестах може виступити Колтон Херт з IndyCar.
36-річний Боттас, який виграв 10 Гран-прі за Mercedes (2017–2021), повернувся до команди як резервний пілот у 2025 році після Sauber.
У 2026-му він стане бойовим пілотом Cadillac разом із Серхіо Пересом.
Cadillac дебютує як 11-та команда Ф1, підтримувана General Motors. Тото Вольфф запевнив, що не перешкоджатиме підготовці Боттаса, але пріоритет — сезон-2025.
Поділитись