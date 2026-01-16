Олег Гончар

Чотириразовий чемпіон світу у Формулі-1 Макс Ферстаппен заявив, що не планує змінювати команду та має намір відпрацювати контракт із Red Bull Racing до завершення його терміну, передає Planet F1.

28-річний нідерландець підтвердив, що його угода з командою діє до 2028 року, і наразі він повністю виключає варіант переходу в інший колектив.

Водночас Ферстаппен зізнався, що для нього стане відчутною втратою відхід Гельмута Марко, який не працюватиме з Red Bull Racing у сезоні 2026 року. Пілот назвав Марко своїм другом і наставником та зазначив, що йому бракуватиме цієї співпраці.

Нагадаємо, контракт Ферстаппена дозволяє йому покинути Red Bull у 2026 році.