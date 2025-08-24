Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про майбутнє Макса Ферстаппена у команді. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

З його заяв було зрозуміло, що хоче залишитися. І це логічно, навіть якби пункт про достроковий вихід з команди набув чинності. Ніхто не знає, як будуть йти справи у 2026 році. Якщо наступного року ми не будемо конкурентоспроможними, він, можливо, перегляне своє рішення

Щодо двигунів, Mercedes претендує на лідерство, хоча жодних доказів цьому немає. А говорячи про шасі, неясно, чи зможе хтось досягти великого успіху. Тому існує велика невизначеність.