Перес пояснив, чому Red Bull вже не домінує у Формулі-1
Команду залишили провідні інженери
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Мексиканський пілот Серхіо Перес в інтерв’ю на YouTube-каналі BLCK MNKY TV прокоментував труднощі, з якими, на його думку, нині стикається команда Red Bull — його колишній колектив у Формулі-1.
Ми ніколи не домінували так, як це робив Mercedes, маючи перевагу в двигунах. Але в нас була чудова команда. Та після того, як пішов Едріан Ньюї, проблем стало значно більше. Саме тоді, як на мене, й почався спад. Потім ще й Джонатан Вітлі залишив команду — він був дуже важливою частиною гоночного складу.
Ферстаппен назвав гонки, які не можна виключати з Формули-1.