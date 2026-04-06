Пілот McLaren Оскар Піастрі оцінив відставання переможця Кубка Конструкторів від лідера сезону-2026 Mercedes. Австралійця цитує f1analytic.com:

Думаю, ми знаємо ще минулого року: навіть якщо у тебе найшвидша машина, все одно потрібно працювати на дуже високому рівні. І, на мою думку, ми тоді з цим добре справлялися. Але зараз цікаво бачити, що коли найшвидша машина у когось іншого, все вже не так просто.

Той факт, що я так довго стримував Джорджа, це підбадьорює, але ілюзій у нас немає. Ми провели ідеальний вікенд і все одно програли 15 секунд, тому відставання досить велике. Я впевнений, що ми можемо його відіграти, але роботи ще багато.