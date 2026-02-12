Тото Вольфф розкрив проблеми Mercedes на тестах у Бахрейні
Команда стикається з проблемами балансу боліда та спекою
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Виконавчий директор команди Mercedes Тото Вольфф поділився першими враженнями від тестів у Бахрейні. Слова наводить пресслужба Ф-1.
Ми виконуємо план. Але не можна сказати, що все йде гладко. У нас виникли проблеми з балансом машини, і вони проявляються трохи сильніше, ніж у Барселоні – звісно, через спеку.
Водночас він додав, що результати Red Bull та Макса Ферстаппена викликають стурбованість:
Ми бачили, що Ферстаппен дуже і дуже сильний, тож нам потрібно зібратися — усім нам. Тоді, можливо, до кінця тестів ми краще зрозуміємо, що вдалося зробити добре.
