Пілот Mercedes Джордж Рассел висловився про відчуття від боліду команди на сезон-2026. Британця цитує f1analytic.com:

Потреба понижувати передачі в поворотах досить сильно дратує і не є інтуїтивною. Що ж до іншого, не можна не відзначити, яка у нас потужність, коли використовуються всі 350 кВт. Але має бути великий прогрес. Уявіть, що ви їдете до супермаркету, під'їжджаєте до кільцевої розв'язки, переключаєтеся на третю передачу, щоб проїхати її, але вам раптово кажуть, щоб ви перейшли на першу. Оберти злітають, але ж ніхто не поїде до супермаркету на першій передачі, якщо йдеться про нормальну швидкість. Тут те саме.

Болід призначений, щоб проїжджати конкретний поворот на третій передачі, але через турбіну, буст та інше нам доводиться тримати оберти на дуже високому рівні, доводиться перемикатися на першу. Машина для цього не призначена, але нам доводиться шукати обхідні рішення. Іноді це відчувається як пілотаж на ручному гальмі.