Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про Mercedes напередодні старту сезону-2026. Пілота Ferrari цитує f1analytic.com:

Розташування сил? Наразі дізнатися неможливо. Сподіваюся, ми будемо у загальній групі. Мені здається, всі досить близькі, крім Mercedes. Але ми не знаємо, у кого якийсь запас палива. Ходять чутки про певний обсяг палива у Mercedes. Ходять чутки про додаткову потужність, яка є у них, відсутня в інших – на зразок тієї історії зі ступенем стиснення.

Сподіваюся, це вирішать, FIA займеться цим і простежить, щоб ми всі стартували за рівних умов.