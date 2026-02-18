Хемілтон: «Сподіваюся, FIA займеться Mercedes»
Льюїс вважає, що в інтересах чемпіонату мати команди у рівних умовах
близько 10 годин тому
Фото: Ferrari
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про Mercedes напередодні старту сезону-2026. Пілота Ferrari цитує f1analytic.com:
Розташування сил? Наразі дізнатися неможливо. Сподіваюся, ми будемо у загальній групі. Мені здається, всі досить близькі, крім Mercedes. Але ми не знаємо, у кого якийсь запас палива. Ходять чутки про певний обсяг палива у Mercedes. Ходять чутки про додаткову потужність, яка є у них, відсутня в інших – на зразок тієї історії зі ступенем стиснення.
Сподіваюся, це вирішать, FIA займеться цим і простежить, щоб ми всі стартували за рівних умов.
