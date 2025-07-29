Пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон зізнався, чому досі не створив сім’ю. За словами легенди автоспорту, його пріоритетом упродовж останніх років була кар'єра в Формулі-1, а не особисте життя. Слова наводить RTBF.

Я дивлюся на інших пілотів і дивуюся — у когось діти, хтось одружений, у більшості є дівчата. У мене також були стосунки, коли мені було 20. Але я вирішив повністю використати час, який у мене є в автоспорті, адже він не такий тривалий, як здається.

Я не хочу озиратися назад і думати: «От якби я тоді більше вклався у свою кар’єру, не розпорошуючи себе». Я дійсно зосередився на виступах, особливо останні 10 років. А коли завершиться моя гоночна кар’єра — я зможу робити все, що захочу.