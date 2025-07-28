Хемілтон: «Коли вийде GTA VI — доведеться скасувати всю роботу»
Реліз заплановано на 2026 рік
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон зізнався, що з нетерпінням чекає на вихід довгоочікуваної гри GTA VI від компанії Rockstar Games.
Під час зустрічі з фанатами напередодні Гран-прі Бельгії британець поділився своїми вподобаннями у світі відеоігор:
Я завзятий геймер. Часто граю в Call of Duty, також подобаються Assassin’s Creed і Gran Turismo. Але найбільше чекаю на нову Grand Theft Auto. GTA VI! Саме її. Коли вона вийде — доведеться скасувати всю роботу.
Нагадаємо, реліз GTA VI запланований на 26 травня 2026 року для консолей нового покоління.
Mercedes провела екстрену нараду перед Гран-прі Угорщини.