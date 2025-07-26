Вдова Мохаммеда Алі прокоментувала порівняння Усика з легендою боксу
Халіла Алі вважає, що Алі мав унікальну стратегію та неповторний стиль
близько 2 годин тому
Вдова легендарного американського боксера Мохаммеда Алі Халіла Алі висловилася про порівняння її чоловіка з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та заявила, що з Алі не можна порівнювати жодного боксера. Слова наводить Seconds Out.
Колись так само говорили й про Майка Тайсона — мовляв, що б він зробив з Мухаммедом Алі… Але знаєте що? Нікого не можна порівнювати з Мухаммедом. У нього була своя унікальна стратегія, до якої він ставився дуже серйозно. Кожен його удар мав значення. Я ніколи не бачила нікого подібного. Для мене він назавжди залишиться чемпіоном.
Нагадаємо, Мухаммед Алі — один із найвідоміших боксерів усіх часів.
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