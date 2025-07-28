Денис Сєдашов

На юнацькому чемпіонаті Європи з боксу серед школярів у сербському місті Златибор стався скандальний інцидент. Тренер азербайджанського боксера вибіг на ринг і напав на суддю.

Під час поєдинку у ваговій категорії до 75 кг між сербом Віктором Майсторовічем та азербайджанцем Юсіфом Агакішієвим, рефері виніс останньому попередження за повторне порушення правил. Це розлютило тренера азербайджанця – той вибіг на ринг, штовхнув суддю у спину, а потім схопив його за шию та потягнув до канатів.

Суддя Стефан Кубалєвскі виглядав шокованим, а бій перетворився на хаотичну бійку. На ринг вибігли представники команд, намагаючись зупинити конфлікт.

У результаті боксер та його тренер були дискваліфіковані, а Європейська конфедерація боксу вже анонсувала подальший розгляд ситуації.

Відео інциденту – 3:31:50 .

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