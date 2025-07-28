Шокуючий момент: тренер вибіг на ринг і почав душити суддю під час бою на чемпіонаті Європи
Керманич не стримав емоцій
близько 1 години тому
На юнацькому чемпіонаті Європи з боксу серед школярів у сербському місті Златибор стався скандальний інцидент. Тренер азербайджанського боксера вибіг на ринг і напав на суддю.
Під час поєдинку у ваговій категорії до 75 кг між сербом Віктором Майсторовічем та азербайджанцем Юсіфом Агакішієвим, рефері виніс останньому попередження за повторне порушення правил. Це розлютило тренера азербайджанця – той вибіг на ринг, штовхнув суддю у спину, а потім схопив його за шию та потягнув до канатів.
Суддя Стефан Кубалєвскі виглядав шокованим, а бій перетворився на хаотичну бійку. На ринг вибігли представники команд, намагаючись зупинити конфлікт.
У результаті боксер та його тренер були дискваліфіковані, а Європейська конфедерація боксу вже анонсувала подальший розгляд ситуації.
Відео інциденту – 3:31:50.
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