Чутки про відхід Ферстаппена? Інженер Red Bull зробив гучну заяву
У Red Bull не поспішають спростовувати розмови про зміну команди гонщиком
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Головний інженер команди Red Bull Стівен Ноулз висловився щодо нещодавніх чуток про можливий перехід чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена в інший колектив.
У таких чутках непросто розібратися. У паддоку завжди багато розмов — частина з них лише гіпотетичні, але за іншими може бути реальне підґрунтя. Складно зрозуміти, чому можна довіряти, але якщо історія з’являється знову і знову, то, ймовірно, у цьому щось є. Я й гадки не мав, що Флавіо Бріаторе повернеться у спорт, і все ж це сталося. Чим божевільніші чутки, тим більша ймовірність, що вони виявляться правдою? Абсолютно вірно.
