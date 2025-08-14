Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про болід команди у сезоні-2025. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Боротися з Ferrari та Mercedes і так досить складно, але я думаю, що ще є багато можливостей дізнатися більше про машину та її поведінку, тому що… Я знаю, що наступного року боліди будуть іншими, але є ще дещо, що можна витягти з цього регламенту цього року і реалізувати в наступному.

Що стосується автомобіля, який має бути побудований до наступного року, то, звичайно, робота над ним йде повним ходом, але в інженерному плані ми ще багато чого можемо навчитися цього року. Отже, ви не можете просто сказати: «Добре, цього року ми не виграємо чемпіонат, тому ми просто відмовимося від нього».