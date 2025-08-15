Новоспечений виконавчий директор Red Bull Лоран Мекіс оцінив співпрацю з Максом Ферстаппеном. Слова керівника команди наводить f1analytic.com:

Починаєш впізнавати його трохи краще. Дізнаєшся, що ховається за тим, що бачиш на трасі. І потім раптово розумієш – саме так досягається такий неймовірний рівень.

Коли бачиш Макса поза трасою, виявляєш абсолютно зашкалюючий рівень прихильності та любові до спорту. Раптом стає цілком ясно, що поєднання цих двох факторів робить його унікальним.