Олег Шумейко

Пілот Red Bull Юкі Цунода знаходиться у підвішеному стані щодо питання місця у Формулі-1 на сезон-2026.

Японець може продовжити виступи за червоних биків, але остаточного рішення команда нараз не прийняла. Також Цунода може отримати місце у Racing Bulls, повідомляє gpblog.com. Сестринська команда Red Bull розглядає на місце у боліді Юкі та Ліама Лоусона.

Останнім варіантом для японця залишитися у Королеві автоспорту є Aston Martin. Команда може запропонувати Цуноді місце резервного пілота.

Нагадаємо, що у Ф-1 змінився лідер особистого заліку.