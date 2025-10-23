Радник Red Bull: «McLaren вже не можуть дозволити собі колишню безтурботність»
Марко сподівається, що суперники за титул і далі зіштовхуватимуться з проблемами
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про боротьбу за титул між гонщиком команди Максом Ферстаппеном та пілотами McLaren Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом. Австрійця цитує f1analytic.com:
Очевидно, тепер у McLaren вже не можуть дозволити собі колишню безтурботність у виступах. Піастр теж нелегко довелося на Гран Прі США. Сподіваюся, так буде й надалі.
Відзначимо, що в особистому заліку Ферстаппен йде третім – 306 очок. На першому місці Піастрі з 346 балами, другим перебуває Норріс – 332 очка.
Нагадаємо, що Ферстаппен напередодні виграв Гран-Прі США.