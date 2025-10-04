Олег Шумейко

Радник Red Bull Хельмут Марко висловив сподівання в інтерв’ю oe24.at, що після успішних виступів Макса Ферстаппена на Гран-Прі Італії та Азербайджану нідерландець може поборотися за титул у сезоні-2025:

З перемогою в Баку надія відродилася. Хельмут Марко

Відзначимо, що лідером особистого заліку наразі є пілот McLaren Оскар Піастрі, в активі якого 324 очки. За 7 гонок до завершення сезон Ферстаппен програє австралійцю 69 залікових пунктів.

