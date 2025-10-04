Радник Red Bull: «З перемогою у Баку надія на чемпіонство Ферстаппена відродилася
Макса від лідера Піастрі відділяє 69 очок
14 хвилин тому
Фото: Формула-1
Радник Red Bull Хельмут Марко висловив сподівання в інтерв’ю oe24.at, що після успішних виступів Макса Ферстаппена на Гран-Прі Італії та Азербайджану нідерландець може поборотися за титул у сезоні-2025:
З перемогою в Баку надія відродилася.
Відзначимо, що лідером особистого заліку наразі є пілот McLaren Оскар Піастрі, в активі якого 324 очки. За 7 гонок до завершення сезон Ферстаппен програє австралійцю 69 залікових пунктів.
