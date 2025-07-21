Лідер сезону-2025 Формули-1 Оскар Піастрі висловився про чемпіонську гонку. Слова пілота McLaren наводить f1analytic.com:

Не думаю, що мені особливо варто турбуватися з приводу того, що може статися наступного року. Думаю, Максу самому доведеться розбиратися із цією справою, хоча не впевнений, що ця ситуація хоч якось його відволікає. З погляду чемпіонату мене мало хвилює, що робить Макс чи скільки саме очок він зараз відстає.

Зрозуміло, він у будь-якому випадку буде загрозою на кожному Гран-Прі, ну або майже на кожному. Тому його ніколи не варто скидати з рахунків. Ми не знаємо, чи буде їх боліду вистачати швидкості, але я намагаюся виступати якнайкраще в кожній гонці. Так що я не надто турбуюся через конкретне положення Макса в чемпіонаті. Хоча, звичайно, зараз він трохи відстав і відіграти цей дефіцит очок буде важко.